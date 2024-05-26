Der Spiegel: Якщо РФ досягне прориву в Україні – Польща та країни Балтії надішлють війська

Польські солдати на навчаннях (Ілюстративне фото: MARCIN BIELECKI / EPA)

Німецьке видання Der Spiegel з посиланням на неназваних парламентарів балтійських країн заявляє, що Польща та країни Балтії надішлють свої війська в Україну, якщо росіяни досягнуть стратегічного прориву на сході країни через "половинчату" допомогу з боку заходу.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

ЗМІ стверджує, що минулого тижня на полях конференції імені Леннарта Мері у Таллінні депутати балтійських парламентів попередили представників уряду Німеччини про наслідки політики їхньої країни.

Нібито, аргумент звучав так: якщо росіяни досягнуть стратегічного прориву на сході України через "половинчасту допомогу" Києву з боку заходу, то ситуація може "різко погіршитися.

У такому випадку країни Балтії та Польща не чекатимуть, поки війська РФ розмістяться на їхньому кордоні, а тому самі введуть війська в Україну, буцімто попередили балтійські політики.

Der Spiegel стверджує, що після цього НАТО стане стороною війни — цього й "побоюються" канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

20 травня прем'єрка Естонії заявила, що якщо союзники з НАТО відправлять свої війська в Україну, переважно, для навчання українських бійців, то це не втягне Альянс у війну проти Росії.

25 травня, політик від німецької партії "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив, що у парламенті звернулися до Шольца, аби дозволити України бити по території Росії західною зброєю. Депутати вважають, що у цьому випадку йдеться про самооборону.

26 травня Шольц виступив проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

Читайте також: Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії – очільник МЗС Сікорський