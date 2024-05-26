Der Spiegel: Если РФ достигнет прорыва в Украине – Польша и страны Балтии отправят войска

Польские солдаты на учениях (Иллюстративное фото: MARCIN BIELECKI / EPA)

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неназванных парламентариев балтийских стран заявляет, что Польша и страны Балтии отправят свои войска в Украину, если россияне достигнут стратегического прорыва на востоке страны из-за "половинчатой" помощи со стороны запада.

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СМИ утверждает, что на прошлой неделе на полях конференции имени Леннарта Мэри в Таллине депутаты балтийских парламентов предупредили представителей правительства Германии о последствиях политики их страны.

Якобы, аргумент звучал так: если россияне достигнут стратегического прорыва на востоке Украины из-за "половинчатой помощи" Киеву со стороны запада, то ситуация может "резко ухудшиться".

В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока войска РФ разместятся на их границе, поэтому сами введут войска в Украину, якобы предупредили балтийские политики.

Der Spiegel утверждает, что после этого НАТО станет стороной войны — этого и "опасаются" канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

20 мая премьер Эстонии заявила, что если союзники из НАТО отправят свои войска в Украину, преимущественно, для обучения украинских бойцов, то это не втянет Альянс в войну против России.

25 мая, политик от немецкой партии "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил, что в парламенте обратились к Шольцу, чтобы разрешить Украине бить по территории России западным оружием. Депутаты считают, что в данном случае речь идет о самообороне.

26 мая Шольц выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

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