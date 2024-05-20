Прем'єрка Естонії назвала страхи НАТО щодо відправлення військ в Україну "безпідставними"

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Якщо союзники з НАТО відправлять свої війська в Україну, переважно, для навчання українських бійців, це не втягне Альянс у війну проти Росії. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас.

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За її словами, "є країни, які вже готують солдатів на місцях", роблячи це на свій страх і ризик.

Естонська прем'єрка переконана: якщо російські військові раптово почнуть атакувати солдатів НАТО в Україні, це не призведе до автоматичного застосування 5 статті.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Розбомбімо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", – висловилася Каллас.

9 травня 2024 року, перебуваючи з візитом в Україні, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ не просив про введення західних військ для участі у війні проти Росії. Водночас він наголосив, що Україні потрібно більше зброї.

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