У НАТО кажуть: Росія залишиться головною загрозою для Альянсу навіть після війни в Україні

Крістофер Каволі (Фото: EPA)

Північноатлантичний союз вважатиме Російську Федерацію загрозою навіть після завершення війни в Україні. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, повідомляє Atlantic Council.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що після холодної війни НАТО переорієнтувалося на проведення місій із врегулювання криз далеко за межами своїх кордонів, що дозволило Альянсу брати участь в місіях на "власних умовах" і за передбачуваним графіком.

Однак, за словами генерала, "все змінилося" після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Війна показала, що сьогодні ви або перемагаєте на фронті, швидко і великими силами, або вступаєте у довгу боротьбу. Тож... перемагайте на фронті, але будьте готові до тривалої перемоги", – сказав Каволі.

Він також зазначив, що "Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу", наголосивши, що Захід матиме "велику російську проблему на довгі роки", адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат.

"Російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні... Багато техніки, що використовується, застаріла: вона відремонтована, але базується на старій моделі", – зазначив він.

На думку Каволі, західних лідерів має хвилювати не те, як швидко Росія може відновитися, а як швидко агресор може відновити свої сили, порівнюючи із Заходом. Він пояснив, що збереження переваги у швидкості – це питання підтримки "політичної волі" та розвитку "еластичності" оборонно-промислової бази.

16 травня він заявив, що армія Росії під Харковом може вдаватися до локальних атак, але у неї немає достатньої кількості військ та спроможностей, щоб досягти стратегічного прориву на цьому напрямку.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що наразі ні ЄС, ні НАТО, ні його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу з боку Росії.

11 квітня очільник польського МЗС заявив, зо ЄС створює власні сили швидкого реагування для виконання "конкретних завдань".

Читайте також: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів – Скібіцький