Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів – Скібіцький

Вадим Скібіцький (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Росія може захопити країни Балтії за сім днів, водночас реакція НАТО буде довшою. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, вони теж зрештою виявляться під прицілом Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю для The Economist.

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За його словами, найбільшим невідомим чинником війни є Європа.

"Росіяни візьмуть країни Балтії за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить 10 днів", – зазначив Скібіцький.

Представник розвідки також зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", – додав він.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що наразі ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня очільник польського МЗС заявив, зо ЄС створює власні сили швидкого реагування для виконання "конкретних завдань".

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