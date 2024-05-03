Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней – Скибицкий

Вадим Скибицкий (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия может захватить страны Балтии за семь дней, при этом реакция НАТО будет дольше. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью The Economist.

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По его словам, самым большим неизвестным фактором войны является Европа.

"Россияне возьмут страны Балтии за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет 10 дней", – отметил Скибицкий.

Представитель разведки также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", – добавил он.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

26 марта глава МИД Испании заявил, что сейчас ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля глава польского МИД заявил, что ЕС создает собственные силы быстрого реагирования для выполнения "конкретных задач".

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