Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней – Скибицкий
Россия может захватить страны Балтии за семь дней, при этом реакция НАТО будет дольше. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью The Economist.
По его словам, самым большим неизвестным фактором войны является Европа.
"Россияне возьмут страны Балтии за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет 10 дней", – отметил Скибицкий.
Представитель разведки также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.
"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", – добавил он.
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