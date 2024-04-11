Глава МИД Польши анонсировал создание сил быстрого реагирования Евросоюза

Радослав Сикорский (Фото: Albert Zawada/EPA)

Европейский Союз создает свои силы быстрого реагирования для выполнения "конкретных задач". Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в интервью греческой газете Kathimerini.

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На вопрос о том, согласен ли министр с идеей президента Франции Эмманюэля Макрона об укреплении европейской обороны, он ответил, что слияние армий государств ЕС в единый альянс "никогда не произойдет".

"Но мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, который называется силами быстрого реагирования. Я называю это Европейский легион", – отметил Сикорский.

Глава польского МИД подчеркнул, что в то время когда США сфокусированы на конкуренции с Китаем, российский диктатор Владимир Путин определил себя как врага ЕС.

"Поэтому мы должны взять на себя большую долю бремени в обороне. Такие страны, как Польша и Греция годами тратят значительные проценты своего валового внутреннего продукта на оборону, поэтому мы имеем полномочия говорить об этом. Европейская оборона – это идея, время которой наступило", – резюмировал Сикорский.

11 марта Боррель заявил, что европейские запасы оружия исчерпаны, и подчеркнул необходимость развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать помощь Украине.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

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