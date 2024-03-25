"Вступаємо в період Демосфена". Боррель заявив, що ЄС потрібен "стрибок вперед" у сфері оборони
Європі необхідно зробити "стрибок вперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається. Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у своєму блозі.
За словами Борреля, чотири роки тому, коли світ стикнувся з пандемією коронавірусу, "багато хто казав, що Європа переживає момент Гамільтона". Це пов'язано з тим, що в ЄС вирішили списати спільний борг, щоб полегшити наслідки кризи, як це зробив Олександр Гамільтон після війни за незалежність США.
"Зараз ми, мабуть, вступаємо в момент Демосфена, якщо говорити про те, як великий грецький політик мобілізував своїх співгромадян проти македонського імперіалізму 2400 років тому: ми нарешті починаємо усвідомлювати численні виклики безпеці в нашому небезпечному середовищі", – зазначив Боррель.
Він наголосив, що в цій сфері за останні роки було зроблено чимало. Однак, на його думку, Європі необхідно ще багато зробити, щоб відповідати масштабам сучасних загроз.
"Нам потрібен стрибок вперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", – резюмував глава євродипломатії.
- 11 березня Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, та наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати допомогу Україні.
- 21 березня повідомлялося, що Боррель закликав не лякати жителів та лідерів країн ЄС війною. На його думку, вона не є "неминучою", якщо достатньо підтримувати Україну.
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