"Вступаємо в період Демосфена". Боррель заявив, що ЄС потрібен "стрибок вперед" у сфері оборони

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Європі необхідно зробити "стрибок вперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається. Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у своєму блозі.

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За словами Борреля, чотири роки тому, коли світ стикнувся з пандемією коронавірусу, "багато хто казав, що Європа переживає момент Гамільтона". Це пов'язано з тим, що в ЄС вирішили списати спільний борг, щоб полегшити наслідки кризи, як це зробив Олександр Гамільтон після війни за незалежність США.

"Зараз ми, мабуть, вступаємо в момент Демосфена, якщо говорити про те, як великий грецький політик мобілізував своїх співгромадян проти македонського імперіалізму 2400 років тому: ми нарешті починаємо усвідомлювати численні виклики безпеці в нашому небезпечному середовищі", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що в цій сфері за останні роки було зроблено чимало. Однак, на його думку, Європі необхідно ще багато зробити, щоб відповідати масштабам сучасних загроз.

"Нам потрібен стрибок вперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", – резюмував глава євродипломатії.

11 березня Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, та наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати допомогу Україні.

21 березня повідомлялося, що Боррель закликав не лякати жителів та лідерів країн ЄС війною. На його думку, вона не є "неминучою", якщо достатньо підтримувати Україну.

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