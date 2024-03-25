"Вступаем в период Демосфена". Боррель уверен – ЕС нужен "скачок вперед" в сфере обороны

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается. Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге.

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По словам Борреля, четыре года назад, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, "многие говорили, что Европа переживает момент Гамильтона". Это связано с тем, что в ЕС решили списать общий долг, чтобы облегчить последствия кризиса, как это сделал Александр Гамильтон после войны за независимость США.

"Сейчас мы, видимо, вступаем в момент Демосфена, если говорить о том, как великий греческий политик мобилизовал своих сограждан против македонского империализма 2400 лет назад: мы наконец-то начинаем осознавать многочисленные вызовы безопасности в нашей опасной среде", — отметил Боррель.

Он подчеркнул, что в этой сфере за последние годы было сделано немало. Однако, по его мнению, Европе необходимо еще многое сделать, чтобы соответствовать масштабам современных угроз.

"Нам нужен скачок вперед в европейской обороне и европейской оборонной промышленности", – резюмировал глава евродипломатии.

11 марта Боррель заявил, что европейские запасы оружия исчерпаны, и подчеркнул необходимость развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать помощь Украине.

21 марта сообщалось, что Боррель призвал не пугать жителей и лидеров стран ЕС войной. По его мнению, она не является "неизбежной", если достаточно поддерживать Украину.

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