Боррель: Запасы оружия исчерпаны – конфликт перерос из войны запасов в войну производства

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские запасы оружия исчерпаны, и подчеркнул необходимость развития оборонной промышленности стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать предоставлять военную помощь Украине. Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте Европейской дипломатической службы.

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По словам Борреля, война в Украине актуализировала вопрос наращивания производственных мощностей европейского оборонно-промышленного комплекса.

"Чтобы ответить на российскую агрессию, мы предоставили Украине оружие, преимущественно из имеющихся запасов. Но после двух лет войны высокой интенсивности имеющиеся запасы исчерпаны, и конфликт перерос из войны запасов в войну производства", – отметил дипломат.

Поэтому государствам ЕС необходимо усилить производство вооружения, чтобы быть готовыми к возможным угрозам и продолжать предоставлять военную помощь Украине, заявил Боррель.

Также высокий представитель ЕС сообщил, что сейчас несколько государств-членов составляют 90% от общей оборонной промышленности Европы. Эта отрасль имеет годовой оборот в 70 млрд евро и насчитывает 500 000 работников. Но европейские армии импортируют большую часть вооружений и оборудования. Только 40% потребностей, по словам Борреля, покрываются из запасов ЕС, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину импорт вооружения вырос.

Боррель призвал преодолеть фрагментацию европейской оборонной промышленности с помощью увеличения совместных закупок и проектов и анонсировал создание Совета по готовности ОПК. Кроме того, дипломат заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Украиной в данной сфере.

"Укрепление украинской оборонной промышленности и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью будет частью будущих обязательств ЕС по безопасности Украины. Чтобы стимулировать это сотрудничество, мы в этом году проведем Форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве", – сказал он.

Размышляя над тем, возможно ли использовать доходы от замороженных российских активов на оборону Украины, Боррель отметил, что ранее эти средства планировали направить на восстановление Украины, но сейчас главное – "избежать дальнейшего разрушения".

"Если страны-члены согласятся, было бы целесообразно использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. В долгосрочной перспективе мы также могли бы использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы", – резюмировал он.

7 февраля Боррель заявил, что возможности ОПК ЕС увеличились на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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