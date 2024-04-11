Глава МЗС Польщі анонсував створення сил швидкого реагування Євросоюзу

Радослав Сікорський (Фото: Albert Zawada/EPA)

Європейський Союз створює власні сили швидкого реагування для виконання "конкретних завдань". Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив в інтерв’ю грецькій газеті Kathimerini.

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На запитання щодо того, чи згоден міністр з ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона про зміцнення європейської оборони, він відповів, що злиття армій держав ЄС в єдиний альянс "ніколи не відбудеться".

"Проте ми перебуваємо в процесі формування європейського військового потенціалу, який називається силами швидкого реагування. Я називаю це Європейський легіон", – зазначив Сікорський.

Глава польського МЗС наголосив, що в той час, коли США сфокусовані на конкуренції з Китаєм, російський диктатор Володимир Путін визначив себе як ворога ЄС.

"Тож ми повинні взяти на себе більшу частку тягаря в обороні. Такі країни, як Польща та Греція роками витрачають значні відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, тому ми маємо повноваження говорити про це. Європейська оборона – це ідея, час якої настав", – резюмував Сікорський.

11 березня Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, й наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати допомогу Україні.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

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