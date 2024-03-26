В испанском правительстве заявили, что ЕС и НАТО пока не готовятся к "никакой войне"

Глава МИД Испании заметил, что Европа не может допустить того, чтобы война пришла в их государства

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (Фото: МИД Испании)

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ни Европейский Союз, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России. Об этом сообщает La Vanguardia.

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Отвечая на жалобы некоторых политических партий по поводу якобы воинственного выступления правительства в последнее время, министр пояснил, что "испанцы прекрасно знают, что сейчас происходит в Европе".

Правительство Испании должно помогать Украине, чтобы война не добралась до Европы, подчеркнул глава МИД.

"Если агрессивная война будет успешной, то завтра каждому из нас может угрожать сосед, который захочет часть его территории, его суверенитета, и потому мир станет опаснее", – отметил он.

Однако министр подчеркнул, что на сегодня никакой "другой угрозы нет".

Он заверил, что испанцы "отлично знают" о том, что "ни ЕС, ни НАТО, ни, конечно, Испания не готовятся ни к какой войне".

По словам главы МИД, западный мир сейчас не готовится к боевым действиям, ведь "ни один из альянсов, членом которых является Испания, не является наступательным альянсом". Эти союзы – "оборонительные альянсы".

Также чиновник прокомментировал заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможности отправки иностранных войск в Украину. По словам министра МИД Испании, его страна не рассматривает такой вариант.

"Испания, конечно, не рассматривает возможность отправки войск в Украину, и мне неизвестно, чтобы какая-то страна сейчас рассматривала возможность отправки войск в Украину", – сказал министр.

Он добавил, что Украина не просит отправлять иностранных военных на ее территорию, однако нуждается в гуманитарной и военной помощи от партнеров.