Премьер Италии считает отправку западных войск в Украину поводом для эскалации войны

Джорджа Мэлони (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони не поддерживает отправку западных войск в Украину, поскольку считает это предвестником эскалации войны, которую ведет Россия против Украины. Об этом она заявила во время выступления в Сенате в преддверии саммита лидеров Евросоюза, как пишет ANSA.

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"О предложении, выдвинутом Францией относительно возможного прямого вмешательства, наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является поводом для опасной эскалации, чего следует избегать любой ценой", — сказала Мэлони.

В издании отметили, что премьер раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона, давившего на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об угрозе, которую Россия представляет для ЕС.

Мелони осудила фиктивные выборы президента РФ на временно оккупированных украинских территориях и добавила, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезны.

5 марта Макрон сообщил, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов", а Франция "не воюет против российского народа и отказывается вступать в логику эскалации".

14 марта Макрон заявил, что только Кремль будет ответственным за решение Парижа направить войска в Украину.

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