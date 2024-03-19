Ініціатива Макрона щодо військ в Україні. Клімкін: Від цього питання тепер ніяк не відбитися

За словами ексглави МЗС, Макрон "одним з перших не просто второпав, а й почав розуміти це як політичну задачу"

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Питання щодо відправлення західних військ в Україну, яке порушив президент Франції Емманюель Макрон, "житиме своїм життям" і надалі, від нього вже "не відбитися". Таку думку в інтерв'ю для LIGA.net висловив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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За його словами, для Макрона це питання важливе особисто – і з погляду Франції, і з погляду Європи.

"Мої французькі друзі, на запитання, чи не намагається Макрон додатково зіграти на внутрішню політику, на проблеми, які у нього є з європейськими виборами, кажуть: "Напевно, ні". Внутрішня політика грає якусь роль, але Макрон одним з перших не просто второпав, а й почав розуміти це як політичну задачу", – розповів ексміністр.

Французький лідер, додав Клімкін, зрозумів, що США по-іншому бачать світ і свої зобов'язання стосовно Європи.

Крім того, США зараз є "не такими передбачуваними, як були ще десять років тому", зазначив дипломат.

"Сьогоднішній розгляд американським Конгресом нашої допомоги створює додаткову невизначеність до президентських виборів для Макрона. І Макрон зрозумів, що Європа має в якийсь момент взяти на себе або всю, або частину ініціативи", – продовжив він.

Клімкін додав, що це питання "надалі житиме своїм життям", і "відбитися від нього вже не вийде".

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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