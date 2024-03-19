Инициатива Макрона по войскам в Украине. Климкин: От этого вопроса теперь не отбиться

По словам экс-главы МИД, Макрон "одним из первых не просто понял, но и начал понимать это как политическую задачу"

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Вопрос по отправке западных войск в Украину, поднятый президентом Франции Эммануэлем Макроном, "будет жить своей жизнью" и в дальнейшем, от него уже "не отбиться". Такое мнение в интервью для LIGA.net высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

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По его словам, для Макрона этот вопрос важен лично – и с точки зрения Франции, и с точки зрения Европы.

"Мои французские друзья, на вопрос, не пытается ли Макрон дополнительно сыграть на внутреннюю политику, на проблемы, которые у него есть с европейскими выборами, говорят: "Наверное, нет". Внутренняя политика играет какую-то роль, но Макрон одним из первых не просто понял, но и начал понимать это как политическую задачу", – рассказал экс-министр.

Французский лидер, добавил Климкин, понял, что США по-другому видят мир и свои обязательства по отношению к Европе.

Кроме того, США сейчас "не такие предсказуемые, как были еще десять лет назад", отметил дипломат.

"Сегодняшнее рассмотрение американским Конгрессом нашей помощи создает дополнительную неопределенность к президентским выборам для Макрона. И Макрон понял, что Европа должна в какой-то момент взять на себя или всю или часть инициативы", – продолжил он.

Климкин добавил, что этот вопрос "в дальнейшем будет жить своей жизнью", и "отбиться от него уже не получится".

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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