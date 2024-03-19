Макрон має повне право говорити про війська в Україні, але для США це неможливо — Білий дім

Салліван заявив, що США не відправлятимуть свої війська в Україну

Джейк Салліван (Фото: EPA/Al Drago)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент Франції Емманюель Макрон має повне право говорити про можливість відправлення військ в Україну. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.

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За його словами, Вашингтон не може говорити за Макрона, але він продовжує "публічно висловлювати свій погляд".

"Очевидно, має на це повне право. Ми чітко виклали нашу позицію: ми не збираємося відправляти американські війська в Україну", – сказав Салліван.

Він зазначив, що президент Джо Байден підтвердив це під час нещодавнього послання у Конгресі та США не відхилилися від цієї позиції.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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