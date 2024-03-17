Макрон не вважає Росію великою державою: Ми не повинні дати себе залякати
Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Parisien підтвердив, що не виключає варіанту з відправленням військ в Україну. Він сказав, що Європа не повинна боятися Росії.
"Можливо, у певний момент, – я цього не хочу і не буду цього ініціювати, – необхідно буде проводити операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським військам. Сила Франції полягає у тому, що ми здатні це зробити", – сказав він.
Макрон наголосив, що Франція зобов'язана готуватися до всіх сценаріїв.
"Було б помилкою не робити цього", – сказав французький президент.
"Путін підтримує дискурс страху. Ми не повинні дати себе залякати, перед нами не велика держава. Росія – середня держава з ядерною зброєю, але її ВВП набагато нижчий, ніж у європейських країн, нижчий, ніж у Німеччини та Франції", – сказав Макрон.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не виключає можливість застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винною, якщо Франція все-таки вирішить направити солдатів в Україну.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс, щоб пришвидшити допомогу Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні Володимира Путіна.