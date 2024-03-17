Макрон не вважає Росію великою державою: Ми не повинні дати себе залякати

Президент Франції сказав, що Путін підтримує дискурс страху, але його не потрібно боятися

Емманюель Макрон (Фото: EPA / Hannibal Hanschke)

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Parisien підтвердив, що не виключає варіанту з відправленням військ в Україну. Він сказав, що Європа не повинна боятися Росії.

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"Можливо, у певний момент, – я цього не хочу і не буду цього ініціювати, – необхідно буде проводити операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським військам. Сила Франції полягає у тому, що ми здатні це зробити", – сказав він.

Макрон наголосив, що Франція зобов'язана готуватися до всіх сценаріїв.

"Було б помилкою не робити цього", – сказав французький президент.

"Путін підтримує дискурс страху. Ми не повинні дати себе залякати, перед нами не велика держава. Росія – середня держава з ядерною зброєю, але її ВВП набагато нижчий, ніж у європейських країн, нижчий, ніж у Німеччини та Франції", – сказав Макрон.