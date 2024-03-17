Макрон не считает Россию великой державой: Мы не должны дать себя запугать

Президент Франции сказал, что Путин поддерживает дискурс страха, но его не нужно бояться

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA / Hannibal Hanschke)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Parisien подтвердил, что не исключает варианта с отправкой войск в Украину. Он сказал, что Европа не должна бояться России.

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"Возможно, в определенный момент, – я этого не хочу и не буду этого инициировать, – необходимо будет проводить операции на земле, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции состоит в том, что мы способны это сделать", – сказал он.

Макрон подчеркнул, что Франция обязана готовиться ко всем сценариям.

"Было бы ошибкой не делать этого", — сказал французский президент.

"Путин поддерживает дискурс страха. Мы не должны дать себя запугать, перед нами не велика держава. Россия – средняя держава с ядерным оружием, но ее ВВП намного ниже, чем у европейских стран, ниже, чем у Германии и Франции", — сказал Макрон.