Макрон не считает Россию великой державой: Мы не должны дать себя запугать
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Parisien подтвердил, что не исключает варианта с отправкой войск в Украину. Он сказал, что Европа не должна бояться России.
"Возможно, в определенный момент, – я этого не хочу и не буду этого инициировать, – необходимо будет проводить операции на земле, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции состоит в том, что мы способны это сделать", – сказал он.
Макрон подчеркнул, что Франция обязана готовиться ко всем сценариям.
"Было бы ошибкой не делать этого", — сказал французский президент.
"Путин поддерживает дискурс страха. Мы не должны дать себя запугать, перед нами не велика держава. Россия – средняя держава с ядерным оружием, но ее ВВП намного ниже, чем у европейских стран, ниже, чем у Германии и Франции", — сказал Макрон.
- С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.
- Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.
- Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи Владимира Путина.