Макрон имеет полное право говорить о войсках в Украине, для США это невозможно — Белый дом

Салливан заявил, что США не будут отправлять свои войска в Украину

Джейк Салливан (Фото: EPA/Al Drago)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

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По его словам, Вашингтон не может говорить за Макрона, но он продолжает "публично высказывать свою точку зрения".

"Очевидно, имеет на это полное право.Мы ясно изложили нашу позицию: мы не собираемся отправлять американские войска в Украину", — сказал Салливан.

Он отметил, что президент Джо Байден подтвердил это во время недавнего послания в Конгрессе и США не отклонились от этой позиции.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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