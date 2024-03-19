Макрон имеет полное право говорить о войсках в Украине, для США это невозможно — Белый дом
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.
По его словам, Вашингтон не может говорить за Макрона, но он продолжает "публично высказывать свою точку зрения".
"Очевидно, имеет на это полное право.Мы ясно изложили нашу позицию: мы не собираемся отправлять американские войска в Украину", — сказал Салливан.
Он отметил, что президент Джо Байден подтвердил это во время недавнего послания в Конгрессе и США не отклонились от этой позиции.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.
- С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.
- Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.
- Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.
Читайте также: Макрон не считает Россию великой державой: Мы не должны дать себя запугать