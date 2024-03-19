Прем'єрка Італії вважає відправлення західних військ в Україну приводом для ескалації війни

Джорджа Мелоні (Фото: EPA)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не підтримує відправлення західних військ в Україну, бо вважає це передвісником ескалації війни, яку веде Росія проти України. Про це вона заявила під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів Євросоюзу, як пише ANSA.

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"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого втручання, наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є приводом небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні.

У виданні зазначили, що прем'єрка розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який тиснув на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв рішучішу позицію, попереджаючи про загрозу, яку Росія становить для ЄС.

Водночас Мелоні засудила фіктивні вибори президента РФ на тимчасово окупованих українських територіях та додала, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним марні.

5 березня Макрон повідомив, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів", а Франція "не воює проти російського народу і відмовляється вступати у логіку ескалації".

14 березня Макрон заявив, що тільки Кремль буде відповідальним за рішення Парижа направити війська в Україну.

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