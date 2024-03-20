Отправка войск в Украину. Макрон: Опасения этого в обществе – это сигнал к пробуждению

По словам французского президента, "молодежь Франции должна понимать, что такое война в Украине"

Эммануэль Макрон (Скриншот)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению". Такое заявление прозвучало в эфире TF1 Info.

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"Эти опасения являются необходимым сигналом для пробуждения", – сказал французский лидер, комментируя реакцию общества на его инициативу по вероятности отправки войск в Украину.

По его словам, демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".

Более того, французская молодежь "должна понимать, что такое война в Украине".

"Война всего в 1500 км от границ Франции – это очень короткое расстояние. Если бы Украина упала, или мы решили покинуть ее, последствия были бы для нас прямыми. Потому что неизвестно, где остановится империалистическое государство, если бы оно смогло подойти близко к нам", – сказал Макрон.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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