Відправлення військ в Україну. Макрон: Побоювання у суспільстві – це сигнал до пробудження
Президент Франції Еммануель Макрон назвав побоювання суспільства через можливе відправлення військ в Україну "необхідним сигналом до пробудження". Така заява пролунала в ефірі TF1 Info.
"Ці побоювання є необхідним сигналом для пробудження", – сказав французький лідер, коментуючи реакцію суспільства на його ініціативу з імовірності відправлення військ в Україну.
За його словами, демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".
Ба більше, французька молодь "має розуміти, що таке війна в Україні".
"Війна всього за 1500 км від кордонів Франції ‒ це дуже коротка відстань. Якби Україна впала або ми вирішили покинути її, наслідки були б для нас прямими. Бо невідомо, де зупиниться імперіалістична держава, якби вона змогла підійти близько до нас", – сказав Макрон.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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