Відправлення військ в Україну. Макрон: Побоювання у суспільстві – це сигнал до пробудження

За словами французького президента, "молодь Франції має розуміти, що таке війна в Україні"

Еммануель Макрон (Скриншот)

Президент Франції Еммануель Макрон назвав побоювання суспільства через можливе відправлення військ в Україну "необхідним сигналом до пробудження". Така заява пролунала в ефірі TF1 Info.

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"Ці побоювання є необхідним сигналом для пробудження", – сказав французький лідер, коментуючи реакцію суспільства на його ініціативу з імовірності відправлення військ в Україну.

За його словами, демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".

Ба більше, французька молодь "має розуміти, що таке війна в Україні".

"Війна всього за 1500 км від кордонів Франції ‒ це дуже коротка відстань. Якби Україна впала або ми вирішили покинути її, наслідки були б для нас прямими. Бо невідомо, де зупиниться імперіалістична держава, якби вона змогла підійти близько до нас", – сказав Макрон.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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