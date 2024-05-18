В НАТО говорят: Россия останется главной угрозой для Альянса даже после войны в Украине

Он отметил, что у Запада будет "большая российская проблема на долгие годы"

Кристофер Каволи (Фото: EPA)

Североатлантический союз будет считать Российскую Федерацию угрозой даже после завершения войны в Украине. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщает Atlantic Council.

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Он отметил, что после холодной войны НАТО переориентировалась на проведение миссий по урегулированию кризисов далеко за пределами своих границ, что позволило Альянсу участвовать в миссиях на "собственных условиях" и по допустимому графику.

Однако, по словам генерала, "все изменилось" после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Война показала, что сегодня вы или побеждаете на фронте, быстро и большими силами, или вступаете в долгую борьбу. Поэтому... побеждайте на фронте, но будьте готовы к длительной победе", – сказал Каволи.

Он также отметил, что "Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса", подчеркнув, что Запад будет иметь "большую российскую проблему на долгие годы", ведь Москва работает над увеличением численности своей армии и восстановлением потерь.

"Российская армия в Украине сейчас больше, чем была в начале боевых действий. Многие войска не настолько качественные... Много используемой техники — устарело: она отремонтирована, но базируется на старой модели", – отметил он.

По мнению Каволи, западных лидеров должно беспокоить не то, как быстро Россия может восстановиться, а как быстро агрессор может восстановить свои силы по сравнению с Западом. Он пояснил, что сохранение преимущества в скорости – это вопрос поддержки "политической воли" и развития "эластичности" оборонно-промышленной базы.

16 мая он заявил, что армия России под Харьковом может прибегнуть к локальным атакам, но у нее нет достаточного количества войск и способностей, чтобы достичь стратегического прорыва на этом направлении.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

26 марта глава МИД Испании заявил, что пока ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля глава польского МИД заявил, что ЕС создает собственные силы быстрого реагирования для выполнения "конкретных задач".

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