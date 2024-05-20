Премьер Эстонии назвала страхи НАТО касательно отправки войск в Украину "беспочвенными"

Кая Каллас заявила, что опасения западных союзников по поводу отправки войск в Украину не имеют никаких оснований

Кайя Каллас (Фото: ЕРА)

Если союзники по НАТО отправят свои войска в Украину, преимущественно, для обучения украинских бойцов, это не втянет Альянс в войну против России. Об этом в интервью Financial Times заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

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По ее словам, "есть страны, уже готовящие солдат на местах", делая это на свой страх и риск.

Эстонский премьер убеждена: если российские военные внезапно начнут атаковать солдат НАТО в Украине, это не приведет к автоматическому применению 5 статьи.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей скажут: "Это статья 5. Давайте разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований. ", – высказалась Каллас.

9 мая 2024 года находясь с визитом в Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил о введении западных войск для участия в войне против России. В то же время он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия.

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