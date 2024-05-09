Столтенберг: Украина не просила НАТО ввести войска, ей нужно больше оружия

Генсек Альянса заявил: "Чтобы обеспечить украинцам возможность защитить себя, им нужно посылать боеприпасы, им нужно оружие"

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил западных союзников о введении войск в Украину, передает итальянское информагентство ANSA. Вместе с тем, украинская армия требует больше оружия от стран Североатлантического альянса и других партнеров, отметил он.

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"НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО – они просили только о большей поддержке", – заявил Столтенберг во время визита в Италию.

Комментируя ситуацию на поле боя в Украине, он сказал, что "Россия закрепилась на некоторых новых позициях, и есть риск, что она закрепится еще больше".

"Чтобы остановить все это, чтобы обеспечить украинцам возможность защитить себя, им нужно посылать боеприпасы, им нужно оружие", – заявил генсек НАТО.

Он снова признал вину западных стран в задержках в поставке военной помощи Украине. Вместе с этим ситуация, по словам Столтенберга, сейчас меняется в лучшую сторону.

29 апреля 2024 года Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас продолжаются все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

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