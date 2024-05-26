Макрон о помощи Украине: Мир – это не капитуляция и отказ от принципов

Президент Германии Штайнмайер тоже подчеркнул, что нельзя ослаблять помощь Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России. Об этом он заявил во время визита в Германию на совместном мероприятии с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером, передает СМИ Tagesschau.

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"Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов", – заявил Макрон.

По его словам, мир – это предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет.

Штайнмайер также подчеркнул, что нельзя ослаблять помощь Украине.

25 мая генсек НАТО заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия.

26 мая канцлер Германии Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Швеция считает, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны.

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