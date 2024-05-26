Макрон о помощи Украине: Мир – это не капитуляция и отказ от принципов
Эмманюэль Макрон (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России. Об этом он заявил во время визита в Германию на совместном мероприятии с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером, передает СМИ Tagesschau.

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"Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов", – заявил Макрон.

По его словам, мир – это предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет.

Штайнмайер также подчеркнул, что нельзя ослаблять помощь Украине.

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