Макрон о помощи Украине: Мир – это не капитуляция и отказ от принципов
Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России. Об этом он заявил во время визита в Германию на совместном мероприятии с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером, передает СМИ Tagesschau.
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"Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов", – заявил Макрон.
По его словам, мир – это предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет.
Штайнмайер также подчеркнул, что нельзя ослаблять помощь Украине.
- 25 мая генсек НАТО заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия.
- 26 мая канцлер Германии Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.
- Швеция считает, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны.
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