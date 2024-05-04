Сікорський про можливе відправлення польських військ в Україну: Не розкриватимемо карт

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/ Leszek Szymanski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю BBC World, що Польща "не розкриватиме карти", торкаючись питання можливого відправлення військ в Україну. Його цитує RMF 24.

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В нещодавньому інтерв'ю The Economist президент Франції Еммануель Макрон знов повторив тезу про гіпотетичне введення військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

Сікорського запитали, чи розглядає Польща варіант залучення своїх солдатів у російсько-українську війну. Глава польського МЗС відповів: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

Міністр закордонних справ Польщі не вважає, що російський диктатор "буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО [Польщу].

Водночас він зазначив, що Путін "виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем".

26 лютого 2024 року за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі французький лідер заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

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