Міністр оборони Італії про введення військ в Україну: Це не принесло б жодної користі

Гвідо Крозетто заявив, що італійські солдати за будь-яких умов не можуть бути залучені у війну в Україні

Гвідо Крозетто (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо гіпотетичного введення західних військ в Україну "спровокували б подальшу ескалацію". Його цитує Corriere Della Sera.

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За його словами, італійські солдати за будь-яких умов не можуть бути залучені у війну в Україні. Водночас Крозетто наголосив, що Рим готовий допомагати Києву будь-якими іншими способами.

"Абсолютно ні! Сьогодні ніхто не може в цьому сумніватися", – заявив він, відповідаючи на уточнювальне запитання щодо можливого залучення італійських військових у російсько-українську війну.

Глава Міноборони країни пояснив, що, на відміну від інших союзників, Італія має чітку заборону на прямі військові інтервенції поза межами того, що передбачено законами і Конституцією.

"Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. Гіпотетичне втручання в Україні не тільки не входило б у цей випадок, а й спровокувало б подальше розкручування конфлікту, що не принесло б користі перш за все самим українцям. Коротко кажучи, умов для нашого прямого втручання не існує", – висловився Крозетто.

26 лютого 2024 року за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі французький лідер заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

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