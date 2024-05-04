Министр обороны Италии о вводе войск в Украину: Это не принесло бы никакой пользы

Гвидо Крозетто заявил, что итальянские солдаты ни при каких условиях не могут быть вовлечены в войну в Украине

Гвидо Крозетто (Фото: ЕРА)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что предложения президента Франции Эмманюэля Макрона по гипотетическому введению западных войск в Украину "спровоцировали бы дальнейшую эскалацию". Его цитирует Corriere Della Sera.

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По его словам, итальянские солдаты ни при каких условиях не могут быть вовлечены в войну в Украине. В то же время Крозетто подчеркнул, что Рим готов помогать Киеву любыми другими способами.

"Абсолютно нет! Сегодня никто не может в этом сомневаться", – заявил он, отвечая на уточняющий вопрос о возможном привлечении итальянских военных к российско-украинской войне.

Глава Минобороны страны пояснил, что в отличие от других союзников, Италия имеет четкий запрет на прямые военные интервенции за пределами того, что предусмотрено законами и Конституцией.

"Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Гипотетическое вмешательство в Украине не только не входило бы в этот случай, но и спровоцировало бы дальнейшую раскрутку конфликта, что не принесло бы пользы прежде всего самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует", – сказал Крозетто.

26 февраля 2024 года по итогам встречи европейских лидеров в Париже французский лидер заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

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