Сикорский о возможном отправлении польских войск в Украину: Не будем раскрывать карт

Глава МИД Польши считает, что Путина следует держать в незнании по поводу будущих действий Запада

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/ Leszek Szymanski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью BBC World, что Польша "не будет раскрывать карты", затрагивая вопрос возможной отправки войск в Украину. Его цитирует RMF 24.

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В недавнем интервью The Economist президент Франции Эммануэль Макрон снова повторил тезис о гипотетическом введении войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Сикорского спросили, рассматривает ли Польша вариант вовлечения своих солдат в российско-украинскую войну. Глава польского МИДа ответил: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

Министр иностранных дел Польши не считает, что российский диктатор будет настолько безрассудным, чтобы напасть на страну-члена НАТО [Польшу].

В то же время, он отметил, что Путин "оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником".

26 февраля 2024 года по итогам встречи европейских лидеров в Париже французский лидер заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

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