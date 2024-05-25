США знищать позиції Росії в Україні, якщо та застосує ядерну зброю — глава МЗС Польщі

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США погрожували Росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо та наважиться використати ядерну зброю. Про це він сказав у інтерв’ю для The Guardian.

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"Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", — акцентував Сікорський і назвав це "реальною погрозою".

Видання зазначило, що глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.

Крім того, за словами Сікорського, Китай та Індія також попередили Росію про заборону застосування ядерної зброї.

"І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони (Росія та Китай. — Ред.) цього не хочуть", – додав він.

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25 березня 2023 року диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

18 жовтня нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

США переосмислюють ядерний потенціал і готуються стримувати конфлікти в Європі й Азії, і все це через Китай і Росію. Детальніше – у матеріалі LIGA.net.

3 квітня 2024 року Блінкен заявив, що Байден хоче уникнути війни з Росією, але застосування ядерної зброї буде "повною зміною".

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