США провели ядерні випробування у Неваді

У США наголосили, що метою було отримання нових даних, необхідних для підтвердження безпеки американських ядерних боєголовок

Національне управління ядерної безпеки (Фото: EPA)

Субкритичні ядерні випробування провели у Сполучених Штатах на полігоні у Неваді. Про це повідомило Національне управління ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики США.

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За даними управління, для експерименту використовувалася підземна лабораторія підкритичних експериментів (PULSE) на об'єкті національної безпеки, що знаходиться в штаті Невада.

"Експеримент був першим у серії Nimble, проведеній у співпраці з Ліверморською національною лабораторією імені Лоуренса", — поінформували у відомстві.

У США наголосили, що метою випробування було отримання нових даних, необхідних для підтвердження безпеки та ефективності американських ядерних боєголовок. Результати, отримані під час експерименту, будуть використані для підвищення навичок моделювання і симуляції.

"Цей експеримент пройшов, як і передбачалося, відповідно до добровільного мораторію на випробування ядерних вибухових пристроїв, який Сполучені Штати проводять з 1992 року, він не призвів до виникнення надкритичної ланцюгової реакції, що самопідтримується", — наголосили у статті.

Зазначалося, що проведений експеримент, як і 33 субкритичні експерименти, що передували йому, не порушив стандарти, встановлені Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

У лютому 2024 року міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що ядерна зброя, яку Росія, за словами США, планує запустити у космос, насправді не є ядерною зброєю.

25 квітня Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

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