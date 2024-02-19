США кажуть, що Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. Клімкін: Це протисупутникова
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що ядерна зброя, яку Росія, за словами США, планує запустити у космос, насправді не є ядерною зброєю. Таке твердження пролунало в інтерв'ю для LIGA.net в YouTube.
18 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про те, що Росія, ймовірно, збирається розмістити ядерну зброю в космосі, й попросив вплинути на неї.
За словами Клімкіна, йдеться не про ядерну, а про протисупутникову зброю.
"Вона критично важлива для американців. Якщо говорити про всі ці світові баланси, то американці і Захід контролюють фінансову систему загалом. Також більшість супутників – американські. Американці мають абсолютну монополію на космос, в сенсі, розвідку", – пояснив він.
Ексглава МЗС наголосив, що імовірні плани Росії щодо запуску цієї зброї "фундаментально змінюють всі розмови стосовно договору про скорочення стратегічних озброєнь".
- Минулого року російська пропагандистка Маргарита Симоньян казала, що Росія може здійснити ядерний вибух над Сибіром, після чого світ повернеться у 1993 рік. "Ядерної зими не буде, і ніхто не помре від онкології, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка та всі супутники. Ми повернемося в якийсь десь 1993 рік — із дротовими телефонами".
Дивіться повне інтерв'ю Клімкіна на каналі LIGA.net в YouTube.