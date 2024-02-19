США кажуть, що Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. Клімкін: Це протисупутникова

Імовірні плани Росії щодо запуску цієї зброї "фундаментально змінюють всі розмови стосовно договору про скорочення стратегічних озброєнь", каже він

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що ядерна зброя, яку Росія, за словами США, планує запустити у космос, насправді не є ядерною зброєю. Таке твердження пролунало в інтерв'ю для LIGA.net в YouTube.

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18 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про те, що Росія, ймовірно, збирається розмістити ядерну зброю в космосі, й попросив вплинути на неї.

За словами Клімкіна, йдеться не про ядерну, а про протисупутникову зброю.

"Вона критично важлива для американців. Якщо говорити про всі ці світові баланси, то американці і Захід контролюють фінансову систему загалом. Також більшість супутників – американські. Американці мають абсолютну монополію на космос, в сенсі, розвідку", – пояснив він.

Ексглава МЗС наголосив, що імовірні плани Росії щодо запуску цієї зброї "фундаментально змінюють всі розмови стосовно договору про скорочення стратегічних озброєнь".

Минулого року російська пропагандистка Маргарита Симоньян казала, що Росія може здійснити ядерний вибух над Сибіром, після чого світ повернеться у 1993 рік. "Ядерної зими не буде, і ніхто не помре від онкології, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка та всі супутники. Ми повернемося в якийсь десь 1993 рік — із дротовими телефонами".

Дивіться повне інтерв'ю Клімкіна на каналі LIGA.net в YouTube.