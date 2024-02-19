США говорят, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе. Климкин: Противоспутниковое

Вероятные планы России по запуску этого оружия "фундаментально меняют все разговоры по договору о сокращении стратегических вооружений", говорит он

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что ядерное оружие, которое Россия, по словам США, планирует запустить в космос, на самом деле не является ядерным оружием. Такое утверждение прозвучало в интервью для LIGA.net в YouTube.

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18 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министрам иностранных дел Индии и Китая о том, что Россия, вероятно, собирается разместить ядерное оружие в космосе и попросил повлиять на него.

По словам Климкина, речь идет не о ядерном, а о противоспутниковом оружии.

"Оно критически важно для американцев. Если говорить обо всех этих мировых балансах, то американцы и Запад контролируют финансовую систему в целом. Также большинство спутников – американские. Американцы имеют абсолютную монополию на космос, в смысле, разведку", – пояснил он.

Экс-глава МИД подчеркнул, что вероятные планы России по запуску этого оружия "фундаментально меняют все разговоры по договору о сокращении стратегических вооружений".

В прошлом году российская пропагандистка Маргарита Симоньян говорила, что Россия может совершить ядерный взрыв над Сибирью, после чего мир вернется в 1993 год. "Ядерной зимы не будет, и никто не умрет от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники. Мы вернемся в какой-то 1993 год — с проводными телефонами".

Смотрите полное интервью Климкина на канале LIGA.net в YouTube .