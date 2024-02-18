NYT: Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. США просять Індію й Китай втрутитися

Держсекретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії й Китаю, що Росія хоче порушити Договір про космос

Фото: EPA

Держсекретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про те, що Росія, ймовірно, збирається розмістити ядерну зброю в космосі, й попросив вплинути на неї. Про це повідомляє The New York Times.

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Американська розвідка виявила, що Росія розробляє новий вид космічної зброї, яка може загрожувати тисячам супутників зв'язку.

"Меседж Блінкена був відвертим – будь-який ядерний вибух у космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників Пекіна та Нью-Делі", – пише NYT.

За оцінками американських посадових осіб та сторонніх експертів, такий сценарій може призвести до глобального збою систем зв'язку, а навколоземна орбіта буде настільки забруднена сміттям, що це унеможливить роботу будь-яких супутників, починаючи зі Starlink і закінчуючи супутниками-шпигунами.

На думку Штатів Кремль не зважає, але Блінкен сподівається, що він може дослухатися до лідерів Китаю та Індії.

NYT пише, що, на думку США, восени 2022 року подібна тактика дозволила запобігти застосуванню Путіним тактичної ядерної зброї в Україні.

У 1962 році США здійснили висотний ядерний вибух над Тихим океаном. Електромагнітний імпульс знищив електроніку на Гаваях і щонайменше пів десятка орбітальних супутників. Через рік, зрозумівши згубність подібних випробувань, США і Радянський Союз підписали Московський договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.

У 1967 році був підписаний Договір про космос, який забороняє розміщення ядерної зброї або будь-якої іншої зброї масового знищення на орбіті Землі, встановлення її на Місяці або будь-якому іншому небесному тілі чи на станції в космічному просторі.

NYT пише, що навіть якщо РФ розмістить ядерну зброю на орбіті, американські чиновники сходяться на думці, що її не буде застосовано негайно.

Скоріше, вона діятиме як "бомба уповільненої дії" на низькій орбіті. Таким чином Путін отримає можливість, якщо санкції здадуться йому занадто жорсткими або якщо він зіткнеться з військовою протидією з боку Заходу в Україні або за її межами, знищити економіки західних країн, не завдавши при цьому істотної шкоди населенню планети.