NYT: Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе. США просят Индию и Китай вмешаться

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министрам иностранных дел Индии и Китая, что Россия хочет нарушить Договор о космосе

Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министрам иностранных дел Индии и Китая о том, что Россия, вероятно, собирается разместить ядерное оружие в космосе и попросил повлиять на нее. Об этом сообщает The New York Times.

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Американская разведка обнаружила, что Россия разрабатывает новый вид космического оружия, которое может угрожать тысячам спутников связи.

"Меседж Блинкена был откровенным – любой ядерный взрыв в космосе приведет к уничтожению не только американских спутников, но и спутников Пекина и Нью-Дели", – пишет NYT.

По оценкам американских должностных лиц и сторонних экспертов, такой сценарий может привести к глобальному сбою систем связи, а околоземная орбита будет настолько загрязнена мусором, что это сделает невозможным работу любых спутников, начиная со Starlink и заканчивая спутниками-шпионами.

С мнением Штатов Кремль не считается, но Блинкен надеется, что он может прислушаться к лидерам Китая и Индии.

NYT пишет, что, по мнению США, осенью 2022 года подобная тактика позволила предотвратить применение Путиным тактического ядерного оружия в Украине.

В 1962 году США произвели высотный ядерный взрыв над Тихим океаном. Электромагнитный импульс уничтожил электронику на Гавайях и не менее полудесятка орбитальных спутников. Через год, поняв губительность подобных испытаний, США и Советский Союз подписали Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

В 1967 года был подписан Договор о космосе, запрещающий размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле или на станции в космическом пространстве.

NYT пишет, что даже если РФ разместит ядерное оружие на орбите, американские чиновники сходятся во мнении, что оно не будет применено немедленно.

Скорее оно будет действовать как "бомба замедленного действия" на низкой орбите. Таким образом, Путин получит возможность, если санкции покажутся ему слишком жесткими или если он столкнется с военным противодействием со стороны Запада в Украине или за ее пределами, уничтожить экономики западных стран, не нанеся при этом существенного вреда населению планеты.