США провели ядерные испытания в Неваде

В США отметили, что целью было получение новых данных, необходимых для подтверждения безопасности американских ядерных боеголовок

Национальное управление ядерной безопасности (Фото: EPA)

Субкритические ядерные испытания были проведены в Соединенных Штатах на полигоне в Неваде. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США.

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По данным управления, для эксперимента использовалась подземная лаборатория подкритических экспериментов (PULSE) на объекте национальной безопасности, находящемся в штате Невада.

"Эксперимент был первым в серии Nimble, проведенной в сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса", – проинформировали в ведомстве.

В США отметили, что целью испытания было получение новых данных, необходимых для подтверждения безопасности и эффективности американских ядерных боеголовок. Результаты, полученные во время эксперимента, будут использованы для повышения навыков моделирования и симуляции.

"Этот эксперимент прошел, как и предполагалось, в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который Соединенные Штаты проводят с 1992 года, он не привел к возникновению сверхкритической самоподдерживающейся цепной реакции", – подчеркнули в статье.

Отмечалось, что проведенный эксперимент, как и 33 субкритических эксперимента, предшествовавших ему, не нарушил стандарты, установленные Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В феврале 2024 года министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что ядерное оружие, которое Россия, по словам США, планирует запустить в космос, на самом деле не является ядерным оружием.

25 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

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