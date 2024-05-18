США провели ядерные испытания в Неваде
Субкритические ядерные испытания были проведены в Соединенных Штатах на полигоне в Неваде. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США.
По данным управления, для эксперимента использовалась подземная лаборатория подкритических экспериментов (PULSE) на объекте национальной безопасности, находящемся в штате Невада.
"Эксперимент был первым в серии Nimble, проведенной в сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса", – проинформировали в ведомстве.
В США отметили, что целью испытания было получение новых данных, необходимых для подтверждения безопасности и эффективности американских ядерных боеголовок. Результаты, полученные во время эксперимента, будут использованы для повышения навыков моделирования и симуляции.
"Этот эксперимент прошел, как и предполагалось, в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который Соединенные Штаты проводят с 1992 года, он не привел к возникновению сверхкритической самоподдерживающейся цепной реакции", – подчеркнули в статье.
Отмечалось, что проведенный эксперимент, как и 33 субкритических эксперимента, предшествовавших ему, не нарушил стандарты, установленные Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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