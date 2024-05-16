РФ запустила в космос аппарат с ядерным антиспутниковым оружием незадолго до войны – WSJ

По данным издания, спутник "Космос-2553" Россия запустила 5 февраля 2022 года и он до сих пор двигается вокруг Земли

Запуск спутника. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

За несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину Россия запустила в космос аппарат, который предназначен для испытания компонентов потенциальной системы противоспутникового ядерного вооружения. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, спутник "Космос-2553" Россия запустили 5 февраля 2022 года и он до сих пор двигается вокруг Земли. РФ утверждает, что космический аппарат предназначен для научных исследований, однако, американские чиновники считают, что он предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое могло бы нести ядерный заряд.

По словам собеседников издания, США знали о заинтересованности России в создании ядерного противоспутникового потенциала в течение многих лет и лишь недавно смогли лучше определить ее прогресс в этой программе.

Собеседники отметили, что такое оружие может уничтожить спутники в части космоса, где доминируют американские правительственные и коммерческие объекты, в частности системы Starlink компании SpaceX.

Один собеседник издания, знакомый с вопросом, назвал запущенный спутник "прототипом" оружия, но другие утверждают, что российская программа не продвинулась так далеко.

Издание отметило, что этот спутник не несет ядерного оружия, а лишь неядерные компоненты. Если Россия когда-то развернет противоспутниковое оружие, ожидается, что Москва получит возможность уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите с помощью ядерного взрыва, добавило WSJ.