РФ запустила в космос апарат з ядерною антисупутниковою зброєю незадовго до великої війни – WSJ
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія запустила в космос апарат, призначений для випробування компонентів потенційної системи протисупутникового ядерного озброєння. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.
За даними видання, супутник "Космос-2553" Росія запустила 5 лютого 2022 року і він досі рухається навколо Землі. РФ стверджує, що космічний апарат призначений для наукових досліджень, однак американські чиновники вважають, що він призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка могла б нести ядерний заряд.
За словами співрозмовників видання, США знали про зацікавленість Росії у створенні ядерного протисупутникового потенціалу протягом багатьох років і лише нещодавно змогли краще визначити її прогрес у цій програмі.
Співрозмовники зазначили, що така зброя може знищити супутники в частині космосу, де домінують американські урядові та комерційні об'єкти, зокрема системи Starlink компанії SpaceX.
Один співрозмовник видання, ознайомлений з питанням, назвав запущений супутник "прототипом" зброї, але інші стверджують, що російська програма не просунулася так далеко.
Видання зауважило, що цей супутник не несе ядерної зброї, а лише неядерні компоненти. Якщо Росія колись розгорне протисупутникову зброю, очікується, що Москва отримає можливість знищити сотні супутників на низькій навколоземній орбіті за допомогою ядерного вибуху, додало WSJ.
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