США уничтожат позиции России в Украине, если та применит ядерное оружие — глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США угрожали России уничтожить все российские военные цели в Украине, если та решится использовать ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью для The Guardian.

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"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", – акцентировал Сикорский и назвал это "реальной угрозой".

Издание отметило, что глава польского МИД скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.

Кроме того, по словам Сикорского, Китай и Индия также предупредили Россию о запрете применения ядерного оружия.

"И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, то Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными государствами, и, вероятно, они (Россия и Китай. – Ред.) этого не хотят", – добавил он.

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25 марта 2023 года диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

18 октября нелегитимная Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

США переосмысливают ядерный потенциал и готовятся сдерживать конфликты в Европе и Азии, и все это из-за Китая и России. Детальнее – в материале LIGA.net.

3 апреля 2024 года Блинкен заявил, что Байден хочет избежать войны с Россией, но применение ядерного оружия будет "полным изменением".

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