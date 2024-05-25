США уничтожат позиции России в Украине, если та применит ядерное оружие — глава МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США угрожали России уничтожить все российские военные цели в Украине, если та решится использовать ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью для The Guardian.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", – акцентировал Сикорский и назвал это "реальной угрозой".
Издание отметило, что глава польского МИД скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.
Кроме того, по словам Сикорского, Китай и Индия также предупредили Россию о запрете применения ядерного оружия.
"И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, то Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными государствами, и, вероятно, они (Россия и Китай. – Ред.) этого не хотят", – добавил он.
Читайте также: США провели ядерные испытания в Неваде
- 25 марта 2023 года диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 18 октября нелегитимная Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
- США переосмысливают ядерный потенциал и готовятся сдерживать конфликты в Европе и Азии, и все это из-за Китая и России. Детальнее – в материале LIGA.net.
- 3 апреля 2024 года Блинкен заявил, что Байден хочет избежать войны с Россией, но применение ядерного оружия будет "полным изменением".
Читайте также: Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России – глава МИД Сикорский