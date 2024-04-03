Байден хоче уникнути війни з Росією, але застосування ядерної зброї буде повною зміною — Блінкен

Ентоні Блінкен та Джо Байден (Фото: EPA/MINH HOANG)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден переконаний, що його країні слід уникати прямої війни з Росією, проте сказав, що можливе застосування Москвою ядерної зброї буде "повною зміною". Про це він повідомив у інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1.

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За його словами, з першого дня великої війни Байден був переконаний, що США має зробити все можливе для допомоги Україні, але й у тому, що їм слід уникати прямої війни з Росією.

"Ескалація, чи то звичайна, чи ядерна. І з того часу він з великою ясністю веде в цьому напрямку: підтримує Україну, але уникає війни з Росією", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що існували побоювання можливості застосування Кремлем ядерної зброї, проте росіяни почули не лише США, а й інші країни разом із Китаєм, що зброю масового ураження в жодному разі не можна застосовувати.

На запитання, чи буде застосування тактичної ядерної зброї в Україні "повною зміною", дипломат відповів ствердно.

"Із наслідками. Але ми, звичайно, робимо все, щоб уникнути цієї можливості та уникнути ще більшої війни. Але водночас ми абсолютно зобов'язані підтримати Україну, тому що агресія триває і до сьогодні, вона продовжує завдавати жахливих збитків всередині України та продовжує становити небезпеку не лише для України, а й для Європи", – наголосив держсекретар.

25 березня 2023 року диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

18 жовтня нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

США переосмислюють ядерний потенціал і готуються стримувати конфлікти в Європі та Азії, і все це через Китай і Росію. Детальніше – у матеріалі LIGA.net.

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