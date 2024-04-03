Байден хочет избежать войны с Россией, но ядерное оружие будет полной переменой — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден убежден, что его стране следует избегать прямой войны с Россией, однако сказал, что возможное применение Москвой ядерного оружия будет "полной переменой". Об этом он сообщил в интервью французским каналам LCI/TF1.
По его словам, с первого дня большой войны Байден был убежден — США должна сделать все возможное для помощи Украине, но и в том, что им следует избегать прямой войны с Россией.
"Эскалация, будь то обычная или ядерная. И с тех пор он с большой ясностью ведет в этом направлении: поддерживает Украину, но избегает войны с Россией", — сказал Блинкен.
Он отметил, что существовали опасения возможности применения Кремлем ядерного оружия, однако россияне услышали не только США, но и другие страны вместе с Китаем, что оружие массового поражения ни в коем случае нельзя применять.
На вопрос о том, будет ли применение тактического ядерного оружия в Украине "полной переменой", дипломат ответил утвердительно.
"С последствиями. Но мы, конечно, делаем все, чтобы избежать этой возможности и избежать еще большей войны. Но в то же время мы абсолютно обязаны поддержать Украину, потому что агрессия продолжается и по сей день, она продолжает наносить ужасающий ущерб внутри Украины и продолжает представлять опасность не только для Украины, но и для Европы", — подчеркнул госсекретарь.
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