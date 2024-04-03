Байден хочет избежать войны с Россией, но ядерное оружие будет полной переменой — Блинкен

Энтони Блинкен и Джо Байден (Фото: EPA/MINH HOANG)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден убежден, что его стране следует избегать прямой войны с Россией, однако сказал, что возможное применение Москвой ядерного оружия будет "полной переменой". Об этом он сообщил в интервью французским каналам LCI/TF1.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, с первого дня большой войны Байден был убежден — США должна сделать все возможное для помощи Украине, но и в том, что им следует избегать прямой войны с Россией.

"Эскалация, будь то обычная или ядерная. И с тех пор он с большой ясностью ведет в этом направлении: поддерживает Украину, но избегает войны с Россией", — сказал Блинкен.

Он отметил, что существовали опасения возможности применения Кремлем ядерного оружия, однако россияне услышали не только США, но и другие страны вместе с Китаем, что оружие массового поражения ни в коем случае нельзя применять.

На вопрос о том, будет ли применение тактического ядерного оружия в Украине "полной переменой", дипломат ответил утвердительно.

"С последствиями. Но мы, конечно, делаем все, чтобы избежать этой возможности и избежать еще большей войны. Но в то же время мы абсолютно обязаны поддержать Украину, потому что агрессия продолжается и по сей день, она продолжает наносить ужасающий ущерб внутри Украины и продолжает представлять опасность не только для Украины, но и для Европы", — подчеркнул госсекретарь.

25 марта 2023 года диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

18 октября нелегитимная Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

США переосмысливают ядерный потенциал и готовятся сдерживать конфликты в Европе и Азии, и все это – из-за Китая и России. Детальнее – в материале LIGA.net.

Читайте также: Ядерное разоружение Украины. Кравчук жаловался Клинтону на националистов – документ