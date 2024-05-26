Голова МЗС Польщі: Путін абсурдний лідер міжнародного консерватизму, він полковник КДБ, їй-богу

Радослав Сікорський вважає, що росіяни могли помітити: з деяких питань можна вбити клини у західні суспільства

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін – "абсурдний лідер міжнародного консерватизму", використовує традиціоналізм як зброю, щоб схилити на свій бік західних правих. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian.

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Посадовець попередив, що Путін намагається схилити на свій бік правих у Європі та США, використовуючи традиціоналізм як зброю.

"Він абсурдний лідер міжнародного консерватизму. Ми говоримо про полковника КДБ [Комітету державної безпеки СРСР], їй-богу. Я думаю, що росіяни близько 15 років тому провели певне опитування, а може, вони просто помітили, що з деяких питань, таких як ставлення до гомосексуалізму, статі, до всіх видів ідентичностей, можна вбити клини в наші суспільства", – пояснив Сікорський.

Наприклад, Центральна Європа на 10-15 років відставала від Західної у ставленні до цих питань, заявив він.

Слід зважити на неточність міністра: військове звання полковника Путіну дали вже коли він став директором Федеральної служби безпеки Росії, а у КДБ він дослужився лише до підполковника — присвоїли "за вислугою років".

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4 травня посадовець повідомив, що Польща "не розкриватиме карти" щодо можливого відправлення військ в Україну.

25 травня Сікорський заявив, що Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії й вважає, що західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні.

За словами очільника МЗС Польщі, США погрожували Росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо та наважиться використати ядерну зброю.

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