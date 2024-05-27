Польша ограничила передвижение российских дипломатов – глава МИД страны

Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет, заявил Радослав Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Власти Польши приняли решение ограничить передвижение российских дипломатов по территории страны. Об этом сообщил глава польской дипломатии Радослав Сикорский на брифинге в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза, передает издание Onet.

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Посольство России в ближайшее время получит ноту на этот счет, подчеркнул Сикорский.

Он заявил, что ограничения будут касаться и посольства, и консульского персонала России в Польше. По его словам, российские дипломаты смогут передвигаться только в пределах Мазовии, а консулы только в воеводствах, где они базируются. Исключение – только для посла.

Глава МИД отметил, что на такие действия польские власти пошли в ответ на российскую гибридную агрессию в сторону стран ЕС. Он выразил надежду, что и другие государства последуют примеру Польши.

"Я думаю, что это кампания, которая проводится по всему Евросоюзу. Мы арестовали человека, который чуть не совершил диверсию, и у нас есть дополнительные подозреваемые", — сказал министр, отвечая на вопрос о подробностях гибридной войны, развязанный Россией.

До начала полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

7 мая представитель ГУР Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

23 мая министр внутренних дел Польши Семоняк заявил, что власти усиливают охрану вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий, поддерживаемых РФ.

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