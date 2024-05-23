Польща посилює безпеку головного вузла постачання допомоги ЗСУ через побоювання диверсій
Польська влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних Росією. Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.
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За його словами, польською владою вживаються заходи щодо посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясенка, розташованого за 100 км від українського кордону.
Міністр зазначив, що цей об’єкт обробляє до 90% західної техніки, що спрямовується на лінію фронту. Аеропорт також став основним пунктом зупинки іноземних посадовців, які відвідують Україну.
"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", – заявив Семоняк, не уточнивши, які саме заходи були вжиті.
Міністр зазначив, що Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання.
- Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.
- 7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.
- 21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.
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