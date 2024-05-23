Польща посилює безпеку головного вузла постачання допомоги ЗСУ через побоювання диверсій

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: EPA)

Польська влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних Росією. Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

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За його словами, польською владою вживаються заходи щодо посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясенка, розташованого за 100 км від українського кордону.

Міністр зазначив, що цей об’єкт обробляє до 90% західної техніки, що спрямовується на лінію фронту. Аеропорт також став основним пунктом зупинки іноземних посадовців, які відвідують Україну.

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", – заявив Семоняк, не уточнивши, які саме заходи були вжиті.

Міністр зазначив, що Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

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