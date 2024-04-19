Туск прокоментував арешт поляка, якого звинувачують у підготовці замаху на Зеленського

У ГУР Міноборони зауважили, що Росія продовжує спроби здійснення замахів на військово-політичне керівництво країни

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на арешт поляка, який, за даними українських і польських правоохоронців, готував замах на президента Володимира Зеленського. Туск заявив, що затримання є виправданим, і значна частина політичних замахів є "ініціативою божевільних-одинаків". Про це він сказав 17 квітня, повертаючись із дводенного саміту Євросоюзу, повідомляє польський портал Onet.

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"Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних убивств є ініціативою божевільних-одинаків. Ми повинні усвідомити, що особливо в цей час ми маємо бути зосереджені на питаннях безпеки", – зазначив Туск.

Як зауважив прем'єр, його бельгійський і чеський колеги дали зрозуміти, що всі європейські лідери мають підстави побоюватися російського втручання.

На думку Туска, зараз це набуває особливого значення в контексті інформації про арешт поляка, який, за інформацією правоохоронців, готував убивство Зеленського.

Арешт чоловіка був "абсолютно" виправданим, наголосив глава уряду.

Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора 18 квітня повідомили про викриття громадянина Польщі, який, за даними слідства, пропонував російській воєнній розвідці (ГРУ) здійснити замах на українського главу.

В СБУ зазначили, що задумом чоловіка був збір і передання росіянам інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало допомогти спецслужбам РФ спланувати можливий замах на Зеленського під час його перебування у Польщі.

Українські правоохоронці проінформували польських колег про можливість вчинення замаху й передали їм ключові докази у цій справі, зауважили в Службі безпеки.

Як результат, чоловіка вдалося ідентифікувати й затримати на території його країни. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

Затриманого заарештовано, тривають слідчі дії, аби довести вину чоловіка.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону прокоментував замах, наголосивши, що це відбувається не вперше.

"Те, що ворог намагався і цього разу вчинити замах на верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського, те, що продовжуються спроби організації замахів на воєнно-політичне керівництво нашої держави, зокрема, на генерала Буданова, означає, що Україна чинить опір, і зокрема лідери країни й Володимир Зеленський – це серйозна загроза для ворога", – сказав Юсов.

Він додав, що світ має розуміти, з ким Україні доводиться мати справу – "це не цивілізований противник, це не цивілізована держава, це підступні терористи".

У травні 2022 року Зеленський заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", адже у Путіна є серйозніші проблеми.

У серпні Зеленський розповів, що директор ЦРУ США на зустрічі в січні "надсилав сигнали" про загрози для його життя у разі повномасштабного вторгнення Росії.

У листопаді 2023 року український глава сказав, що пережив приблизно п'ять-шість спроб замахів на своє життя з боку росіян.

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