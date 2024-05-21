У Польщі заарештували дев'ятьох людей – їх підозрюють у диверсії на замовлення Росії

Польський прем'єр Туск стверджує, що це найманці з України, Білорусі та Польщі, наразі триває міжнародне розслідування

Дональд Туск (Фото: EPA)

У Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії. Польща стверджує, що це найманці з України, Білорусі та Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

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"Наразі у нас заарештовано дев'ять підозрюваних, яким висунули звинувачення у безпосередній участі в диверсіях у Польщі на запит російських служб. Це стосується побиття, підпалів та спроб підпалу", — заявив польський прем'єр.

Він повідомив, що країна вважає, що це найманці з України, Білорусі та Польщі, – триває міжнародне розслідування. Більше деталей глава польського уряду не навів через питання безпеки.

"Якщо буде така можливість чи потреба, ми говоритимемо про це публічно. Але зараз триває не лише розслідування, а й широкомасштабна акція з ліквідації такого роду загроз. Це також означає затримання будь-яких інших потенційних злочинців", — сказав він.

Серед прикладів, які навів польський прем'єр, була спроба підпалу лакофарбової фабрики у Вроцлаві, на заході Польщі, а також центру Ikea в Литві.

"І це було замовлено російськими службами, про що вже безсумнівно сказано", – додав Туск.

На початку травня Туск запропонував відновити польську Комісію з розслідування російського впливу. Причиною став інцидент з польським суддею Томашем Шмідтом і ризик зростання у країні шпигунства на користь РФ.