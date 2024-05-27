Польща обмежила пересування російських дипломатів – голова МЗС країни

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Влада Польщі ухвалила рішення обмежити пересування російських дипломатів по території країни. Про це повідомив глава польської дипломатії Радослав Сікорський на брифінгу в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, передає видання Onet.

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Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу, наголосив Сікорський.

Він заявив, що обмеження стосуватимуться і посольства, і консульського персоналу Росії в Польщі. За його словами, російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовії, а консули – лише у воєводствах, де вони базуються. Виняток – лише для посла.

Очільник МЗС зазначив, що на такі дії польська влада пішла у відповідь на російську гібридну агресію в бік країн ЄС. Він висловив сподівання, що й інші держави наслідуватимуть приклад Польщі.

"Я думаю, що це кампанія, яка проводиться по всьому Євросоюзу. Ми заарештували людину, яка мало не здійснила диверсію, і у нас є додаткові підозрювані", – сказав міністр, відповідаючи на запитання про подробиці гібридної війни, яку розв’язала Росія.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

23 травня міністр внутрішніх справ Польщі Семоняк заявив, що влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних РФ.

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