Польща обмежила пересування російських дипломатів – голова МЗС країни
Влада Польщі ухвалила рішення обмежити пересування російських дипломатів по території країни. Про це повідомив глава польської дипломатії Радослав Сікорський на брифінгу в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, передає видання Onet.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу, наголосив Сікорський.
Він заявив, що обмеження стосуватимуться і посольства, і консульського персоналу Росії в Польщі. За його словами, російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовії, а консули – лише у воєводствах, де вони базуються. Виняток – лише для посла.
Очільник МЗС зазначив, що на такі дії польська влада пішла у відповідь на російську гібридну агресію в бік країн ЄС. Він висловив сподівання, що й інші держави наслідуватимуть приклад Польщі.
"Я думаю, що це кампанія, яка проводиться по всьому Євросоюзу. Ми заарештували людину, яка мало не здійснила диверсію, і у нас є додаткові підозрювані", – сказав міністр, відповідаючи на запитання про подробиці гібридної війни, яку розв’язала Росія.
- Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.
- 7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.
- 21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.
- 23 травня міністр внутрішніх справ Польщі Семоняк заявив, що влада посилює охорону навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій, підтримуваних РФ.
Читайте також: Туск прокоментував арешт поляка, якого звинувачують у підготовці замаху на Зеленського