Павел: Важно поддерживать Украину так, чтоб РФ поняла, что единственный выход – переговоры
Президент Чехии Петр Павел считает, что Россия еще не пришла к выводу, что она не сможет достичь своей цели в Украине с применением военной силы, поэтому у Москвы нет никакого стимула для того, чтобы сесть за стол переговоров. Такое мнение Павел высказал в эфире Radio Prague International.
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По его словам, предложения России по прекращению войны до сих пор были ультимативными и имели в виду капитуляцию Украины, а не "крепкую основу для мирных переговоров".
Он отметил, что важно поддерживать Украину настолько, чтобы Россия поняла, что единственный способ положить конец конфликту – это переговоры, а не продолжение боевых действий.
"Россия не достигла каких-либо значительных территориальных успехов, и никаких признаков стратегического прорыва с ее стороны не предвидится, но имеет больше ресурсов, чем Украина", – констатировал Павел.
Он отметил, что подвергшаяся нападению страна своим "отношением, героизмом солдат и гражданских доказывает, что у нее есть решимость и шанс защитить себя".
- 11 июня Зеленский заявил, что Украина исключает возможность компромиссов в войне, а РФ должна понести ответственность за последствия своих действий на украинской территории.
- 14 июня Путин заявил, что якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.
- Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером.
- 30 июня Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.
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