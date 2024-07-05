Болгария думает выделить 80 млн евро для Украины. Нужно согласие парламента

Эти 80 млн евро будут вычтены из сумм, которые София получает за вооружение, предоставленное Киеву

Парламент Болгарии (Фото: ЕРА)

Болгария рассматривает возможность выделить Украине 80 млрд евро на вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля, но за это следует проголосовать парламенту. Такую информацию публикует национальное Radio Bulgaria.

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Временный глава болгарского правительства Димитар Главчев заявил, что "эта или какая-либо другая" сумма станет фактом после голосования в парламенте.

"Наша главная цель – защитить наши национальные интересы как союзника по НАТО", – сказал он, не уточнив, на что София планирует выделить средства.

Сопредседатель партии Движение за права и свободы Делян Пеевски объяснил, что эти деньги не будут переданы Болгарией непосредственно Украине, а будут вычтены из сумм, которые страна получает за вооружение, предоставленное Киеву.

28 июня 2024 года стало известно, что президент Болгарии Румен Радев отказался принять участие в вашингтонском саммите НАТО из-за позиции, которую он "должен отстаивать в отношении Украины".

Президент Зеленский анонсировал 4 июля, что Украина подпишет какое-либо "сильное соглашение о безопасности" на саммите НАТО.

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